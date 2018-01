Ce lundi vers 05h00, le navire de pêche La P'tite Elsa, armé par deux marins, a constaté l'envahissement de sa cale sur une hauteur d'au moins 60 cm. Ne pouvant stopper la voie d'eau qu'il ne parvenaient pas à localiser, et dans l'incapacité de l'assècher à l'aide d'une pompe, les marins ont pris contact avec leur armateur ainsi qu'avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg. Le CROSS émet alors immédiatement un message de détresse MAYDAY RELAY et établit un contact avec le navire. En attendant l'arrivée de moyens d'assistance et de secours, le CROSS leur demande de se tenir prêt à évacuer leur navire en sécurité, s'il venait à couler.

Les patrouilleurs de la Marine rapidement sur place

La P'tite Elsa est un navire de moins de 10 mètres de long, se situant alors à 3 milles marins (5,5 km) à l'Est des îles Saint-Marcouf dans la baie de Seine. En réponse au Mayday relay, les Patrouilleurs de Service Public (PSP) Pluvier et Cormoran de la Marine nationale proposent immédiatement leur concours pour assister La P'tite Elsa. Le CROSS les engage et ils se déroutent à vitesse maximale vers la position du navire.

Retour sans encombre à Grandcamp-Maisy

A 5h30, le Pluvier et le Cormoran mettent à l'eau leur embarcation rapide (hurricane). Arrivé le premier au contact, le hurricane du Cormoran transborde 3 des 5 membres de son équipage avec une moto-pompe sur La P'tite Elsa. Le Pluvier est quant à lui désigné par le CROSS comme navire "coordonnateur sur les lieux" et veille au bon déroulement de l'opération. Une fois la cale asséchée et la voie d'eau maîtrisée, La P'tite Elsa fait route vers le port de Grandcamp-Maisy rallié vers 7H30.