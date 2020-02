Deux Périgourdins arrêtés en flagrant délit de vol de carburant à Ribérac

Les gendarmes de Dordogne annoncent ce vendredi 28 février sur leur page Facebook avoir arrêté deux Périgourdins pour vol de carburant. L'arrestation a eu lieu mercredi 26 février à Ribérac. Ce soir-là, vers 23 heures, les gendarmes contrôlent les voitures dans le secteur quand ils repèrent une voiture qui les intrigue car les personnes à bord se font toutes petites. Pour cause, les deux hommes sont déjà connus de la justice. Le passager est recherché et le conducteur a déjà été condamné pour conduite sans permis et pour vol de carburant.

Les gendarmes sont intrigués par une forte odeur de carburant. Dans le coffre de la voiture, ils découvrent tout le matériel pour siphonner les réservoirs. Les deux hommes sont placés en garde à vue et reconnaissent avoir volé du carburant dans une société de transport du secteur un peu plus tôt. Le conducteur est depuis à la maison d'arrêt car ses peines de prison avec sursis sont devenues effectives à cause de son arrestation en récidive. Il est convoqué avec son passager dans quelques mois devant un juge.