Deux Périgourdins meurent dans le crash d'un hélicoptère

Deux Périgourdins sont morts ce jeudi après-midi dans un crash d'hélicoptère dans le Puy-de-Dôme, à la frontière avec la Loire. L'appareil a été localisé vers 18h30 en flammes au Col du Béal à 1.400 mètres d'altitudes. Selon nos informations, les deux victimes sont deux hommes, l'un de 49 ans originaire de Brive en Corrèze, l'autre de Dordogne, un ex membre du club, un homme d'une quarantaine d'années de Proissans. Tous les deux étaient adhérents à l'héliclub de Saint-Crépin-et-Carlucet.

Les liaisons radios se sont coupées au niveau du Col du Béal

Selon nos informations, deux hélicoptères de l'héliclub de Saint-Crépin-et-Carlucet sont partis dans le Rhône ce jeudi pour récupérer un hélicoptère en réparation à Villefranche-sur-Saône. Quatre personnes étaient à bord de l'hélicoptère de voyage et elle sont revenues à bord de deux hélicoptères, celui de voyage et celui d'instruction.

Les deux appareils se suivaient avec à bord, à chaque fois, deux personnes de l'héliclub. Au moment de passer le Col du Béal, les liaisons radios se sont coupées et on a perdu la trace du deuxième hélicoptère.

Tout l'héliclub de Saint-Crépin-et-Carlucet s'est réuni ce jeudi soir pour suivre les recherches des secours. Ils ont appris la mort de leurs collègues et amis en début de soirée. C'est la première fois qu'un crash se produit au sein du club qui compte une cinquantaine de membres. L'ensemble des adhérents sont sous le choc explique un membre du bureau.

Une enquête ouverte

Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. L'enquête est confiée à la gendarmerie des transports aériens, le BEA le bureau d'enquête et d'analyse. Selon le président de l'héliclub, les machines étaient en état de voler et la météo était correcte.