Deux permis de conduire retirés à la même voiture en 30 minutes sur l'autoroute A7

Avec les restrictions de sortie, l'autoroute A 7 qui est habituellement l'axe routier le plus fréquenté d’Europe est quasiment vide. Certains en profitent pour rouler beaucoup trop vite.

Ce jeudi soir à la Coucourde vers 20 h les gendarmes contrôlent une voiture à 185 klm/h avec 4 jeunes à bord. Le conducteur est en permis probatoire donc limité à 110. Il roulait donc 75 kilomètres au dessus de sa vitesse autorisée. Le jeune homme qui travaille à Paris comme livreur de produits pharmaceutiques avait une autorisation pour rentrer chez lui pour raison professionnelle, mais aucune raison pour rouler en excès de vitesse. Son permis lui a été retiré sur le champ.

Deuxième conducteur lui aussi en excès de vitesse

C'est un de ses copains qui a repris le volant. Mais les 4 jeunes ont décidé de s’arrêter sur l'aire de repos pour dîner. Les gendarmes ont donc repris leurs contrôles 20 kilomètres plus au nord. C'est là qu'ils ont retrouvé la voitures des 4 jeunes. Le copain qui avait repris le volant, n'avait le permis que depuis 3 jours. Il était donc également jeune conducteur. Il a été flashé à 159. Un excès de vitesse de 49 km/h au dessus de sa vitesse maximum autorisée. Son permis lui a donc été également retiré et c'est un troisième occupant de la voiture qui a repris le volant. Les gendarmes en ont profité pour lui rappeler les règles du permis probatoire et des vitesses maximales prévues dans ce cadre.

Eviter tout accident grave est une nécessité

Ces quatre jeunes étaient très étonnés de voir que les gendarmes effectuaient encore des contrôles de vitesse. Ils se sont même permis une petite réflexion : "Mais vous travaillez encore ?"

Alors la réponse du Commandant de l'Escadron de Sécurité Routière de la Drôme est très claire : "Oui sur l'A7 il reste des contrôles de vitesse." Avec un objectif , éviter tout accident grave. Pour ne pas avoir à mobiliser du personnel en plus. Ne pas exposer ces personnels au risque de coronavirus et surtout éviter d'engorger les urgences avec des blessés de la route. Donc les gendarmes préviennent : oui les contrôles vont se poursuivre et il y en a besoin. Jeudi après-midi ce ne sont pas moins de 20 conducteurs en excès de vitesse qui ont été verbalisés sur l'autoroute A 7 dans la traversée de la Drôme.