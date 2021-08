Deux personnes âgées blessées dans un incendie à Bagnols-sur-Cèze

Une femme de 62 ans et un homme de 73 ans ont été légèrement blessés dans l'incendie d'une maison ce dimanche en fin d'après-midi à Bagnols-sur-Cèze.

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus ce dimanche en fin d'après-midi, chemin des masses à Bagnols-sur-Cèze, pour un feu d'habitation sur deux maisons mitoyennes de 150m² chacune. A leur arrivée, les secours étaient confrontés à un violent feu généralisé au rez-de-chaussée de l'habitation et qui menaçait de se propager à la maison voisine. Rapidement, le feu s'est propagé au premier étage et à la toiture. Grâce à l'engagement d'un important dispositif de secours composé de deux fourgons incendie, trois camions citernes et deux ambulances, les pompiers ont pu préserver une partie de l'habitation mitoyenne. 30 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.

Une dame de 62 ans et un homme de 73 ans ont été légèrement blessés et transportés vers le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Un sapeur-pompier a également été légèrement blessé aux mains sans nécessité d'hospitalisation.