Deux personnes arrêtées à Nantes dans une affaire de trafic d'héroïne

Deux jeunes de 24 et 28 ans ont été présentés à la justice à Nantes ce samedi. Ils sont accusés d'avoir participé à un trafic d'héroïne entre les Pays-Bas et Nantes. Lors d'une perquisition les enquêteurs ont découverts d'importantes quantités de drogues et des armes à feu.

Deux individus ont été présentés à la justice ce samedi à Nantes, ils sont accusés d'importation et trafic de stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en récidive, acquisition et détention d’armes. Des trafics d'héroïne entre les Pays-Bas et la France, c'est un simple contrôle à Angers qui a permis ces arrestations.

La brigade des douanes d'Angers contrôle une voiture ce mercredi au péage de Corze dans le Maine et Loire. Ils découvrent alors deux kilos d'héroïne dans le véhicule. Alors, les enquêteurs font le lien avec une investigation lancée en septembre par l'Unité de Lutte contre les Stupéfiants et l'Économie Souterraine de la Sûreté Départementale de Nantes.

De la drogue et des armes

Réaction immédiate des policiers avec plusieurs perquisitions et interpellations dans les quartiers de Bellevue et des Dervallières. Deux jeunes de 24 et 28 sont ans arrêtés. 30 kilos de résine de cannabis, 580 grammes de cocaïne et 300 grammes d'héroïne sont retrouvés chez eux. Mais aussi, trois gilets pare balle, deux pistolets automatique un fusil de chasse et des munitions.

En garde à vue ils restent quasiment muets. Les deux n'en sont pas à leur coup d'essai. Présenté à la justice hier, ils encourent jusqu'à 20 ans de prison. En attendant leur jugement, le procureur a demandé leur placement en détention provisoire au vu de leur dossiers déjà chargés dans ce genre d'affaire.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Plusieurs interpellations et perquisitions devraient avoir lieu dans les jours à venir. Cela concerne d'autres personnes qui seraient impliquées dans ce trafic.