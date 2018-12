Deux personnes arrêtées en Argentine dans l'enquête sur la disparition du Toulousain Mathieu Martin

Toulouse, France

L'enquête est désormais rouverte. Les recherches ont repris. C'est le soulagement pour Patricia Martin, la mère de Mathieu. "Il nous faut retrouver quelque chose, explique-t-elle avec émotion. Il faut le retrouver. Donc on est satisfait que tout soit reparti." Entre-temps, l'enquête a été requalifiée ; il s'agirait d'un homicide. Mathieu Martin a été vu pour la dernière fois dans la région de Salta, en Argentine, alors qu'il avait entamé son tour du monde depuis près d'un an. Depuis le 9 août, ses proches n'ont plus aucune nouvelle.

La police argentine avait annoncé mi-octobre qu'elle suspendait l'enquête, faute d'indices suffisants. Un mois plus tard, 800 personnes s'étaient rassemblées à Toulouse pour une marche, afin de demander aux autorités de rouvrir l'enquête. C'est désormais chose faite.

Policiers et chiens sont repartis sur le terrain. Et l'information de deux arrestations a fuité dans les médias argentins. "Nous sommes en lien avec l'ambassade de France en Argentine, précise Patricia Martin. Nous savons qu'il s'agit de deux frères qui auraient été en contact avec Mathieu."

Les deux frères sont interrogés depuis vendredi dans les bureaux de police de la région de Salta. "Nous ne voulons pas que l'histoire de notre fils tombe dans l'oubli, reprend Patricia Martin. Et le juge a garanti que tout serait fait pour retrouver quelque chose."

"On a besoin de réponses" - Patricia Martin, la mère de Mathieu

Parmi les premières informations qui ont fuité, certains éléments évoquaient un corps retrouvé. "Mais il ne s'agit pas de celui de Mathieu, assure sa mère. C'est une histoire vieille d'un mois et demi, et ça n'a rien à voir avec notre fils."

Les parents de Mathieu Martin peuvent compter sur deux amis de leur fils, qui sont sur place et qui les tiennent informés de l'avancée de l'enquête.