Deux personnes arrêtées pour avoir agressé et volé une femme à son domicile à Mandeure

Il est 23h30, 29 mars, quand cette Mandubienne reçoit la visite d'une soi-disant amie. Lorsqu'elle lui ouvre, un homme qu'elle ne connaît pas est présent et l'empoigne violemment. Pendant ce temps, l'autre femme lui assène de nombreux coups de pied et coups de poing, afin de l'immobiliser. Les deux en profitent alors pour lui dérober sa tablette numérique ainsi que des bijoux et des flacons de parfum. En repartant, ils l'avertissent, si elle prévient les gendarmes, ils reviendront la tuer.

Une tentative de dissuasion inefficace. Le lendemain, ils sont interpellés par les gendarmes et placés en garde-à-vue. Au cours de la perquisition au domicile de l'agresseuse, la gendarmerie retrouve le larcin. Tous les deux sont désormais incarcérés. Ils comparaîtront devant la justice, mardi.