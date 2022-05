Deux personnes blessées après le mauvais décollage d'un ULM à la Teste de Buch

Un petit avion ULM a dû atterrir en urgence ce samedi vers 11 heures, après avoir décollé avec difficulté. Il est parti de l'aérodrome de Villemarie à la Teste de Buch. Puis, l'avion s'est posé plus loin, sur l'hippodrome. Deux hommes se trouvaient dans l'engin. L'un de 36 ans et l'autre de 67 ans, ils ont été sérieusement blessés et transportés par les pompiers au pôle santé d'Arcachon.