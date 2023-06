Un couple gravement blessé après un accident d'avion en Dordogne

Un accident d'avion a eu lieu ce mercredi après-midi sur une piste privée à Pressignac-Vicq au nord de Lalinde en Dordogne. Deux personnes, un couple, le pilote âgé de 63 ans et une femme de 57 ans selon les pompiers, étaient à bord. Le couple était bloqué dans l'appareil à l'arrivée des secours. Elles sont gravement blessées, mais conscientes. L'homme et la femme qui souffrent de fractures et de plaies ont été évacuées en hélicoptère sur le CHU Pellegrin à Bordeaux.

Les militaires ont été prévenus vers 18h20 de cet accident. Les pompiers et l'hélicoptère du SAMU sont sur place.

Une sortie de piste au moment de l'atterrissage

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'avion a fait une sortie de piste au moment de l'atterrissage. L'appareil, un aéronef de quatre places, a percuté un grillage puis des arbres.

Le couple était venu pour manger à l'auberge de la Rebeyrotte qui abrite cet aérodrome privé. Ils étaient déjà venus et connaissaient la piste selon nos informations. Une enquête est ouverte par les gendarmes spécialisés pour déterminer exactement ce qu'il s'est passé.