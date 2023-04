Deux personnes blessées par balles dans une habitation à Tourcoing

Deux personnes ont été blessées par balles ce jeudi vers midi dans une habitation de la rue Dupleix, à Tourcoing. Les victimes sont un jeune homme d'environ 20 ans, et une femme d'une quarantaine d'années.

Le tireur présumé, un homme dont on ne connait pas l'identité à ce stade, a pris la fuite à bord d'une Golf Volkswagen. Selon la police, ce véhicule a été retrouvé quelques rues plus loin et l'homme aurait été interpellé.

On ne connaît ni la nature, ni la gravité des blessures des deux victimes. Une enquête est en cours.