Deux personnes condamnées après avoir jeté des meubles en pleine réserve naturelle en Isère

Les policiers municipaux des Avenières-Veyrins-Thuellins ont retrouvé plus de dix mètres cube de déchets en pleine forêt et réserve naturelle.

Un canapé, des meubles, des sacs poubelle et même un arbre à chat. Le tout représente plus d'une dizaine de mètres cubes de déchets, découverts par la police municipale des Avenières-Veyrins-Thuellins en pleine forêt au bord du Rhône au printemps 2020. Le secteur fait partie de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône.

L'agent de la réserve en charge de la police de l'environnement est prévenu et l'enquête commence. Deux personnes sont finalement identifiées.

Cacher les déchets pour ne pas déranger le public

Elles racontent avoir fait quatre voyages avec une voiture qui raclait le sol tellement elle était chargée et soulignent que de nombreux déchets ont été jetés dans les containers à ordures de la commune. Quant à la forêt, les suspects expliquent l'avoir choisie pour sa tranquillité, ils pensaient cacher les déchets pour ne pas déranger le public.

Prendre la nature pour une déchetterie les envoie plus d'un an plus tard, le 28 septembre 2021, devant le tribunal de police de Bourgoin-Jallieu. Ils ont tous les deux été reconnus coupables d'abandon irrégulier d'objets dans une réserve naturelle et condamnés à 1000 euros d'amende chacun. Ils devront aussi verser chacun 700 euros au Syndicat du Haut-Rhône, gestionnaire de la réserve naturelle, au titre des dommages et intérêts.