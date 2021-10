Deux personnes condamnées pour avoir abandonné une femme sur l'A66 après l'avoir roué de coups

Un couple du Tarn-et-Garonne a été interpellé à son domicile. Suspectés d'avoir abandonné une femme sur l'A66 quelques jours plus tôt, après l'avoir frappé, ils ont été placés en garde à vue puis déferrés devant un magistrat. En comparution immédiate, l'un d'eux a écopé d'une peine de 24 mois de prison dont 6 avec suris et mandat de dépôt. La seconde personne a été condamné à un an de prison avec sursis.

Les faits remontent au 13 octobre dernier à 7h40. Les militaires du peloton motorisé de Villefranche de Lauragais sont mobilisés pour aider une femme de 39 ans, visiblement abandonnée au bord de l'autoroute.

Elle se situait dans la direction de Pamiers, à hauteur de Vieillevigne. Retrouvée le visage tuméfié et le corps marqué par des coups, elle est prise en charge par les pompiers.

La victime raconte ce qu'elle a subi : elle serait montée en véhicule avec un couple, celui-ci lui proposant une relation sexuelle. Leur passagère refuse, le ton monte rapidement et les coups partent. La victime du couple subit des violences, qui entraînent une interruption temporaire de travail de 10 jours.

Rapidement identifiés par les enquêteurs, les auteurs des coups sont localisés, interpellés en flagrant délit et placés en garde à vue. Leur domicile dans le Tarn-et-Garonne est perquisitionné, un domicile où les enquêteurs vont trouver des produits stupéfiants.

Connus de la justice, ils sont condamnés : l'un à un an de prison avec sursis. Le deuxième, à 24 mois de prison dont 6 avec sursis. Ce dernier dort déjà en prison.