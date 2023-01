Deux personnes écopent de travaux d'intérêt général après une expédition punitive en Mayenne

Une expédition punitive qui aurait pu très mal tourner. Deux jeunes de 21 et 25 ans ont été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Laval à des travaux d'intérêt général pour violences en réunion et détention d'armes en octobre 2022 à Ernée, dans le Nord-Mayenne. Ils s'en sont pris à une connaissance en le menaçant avec un fusil et un point américain. Plus de peur que de mal car il n'y a pas eu de blessés. C'est presque un scénario digne d'un film hollywoodien et tout est parti d’une excuse futile pour en découdre.

Une vengeance après un coup de téléphone

C'est après un coup de téléphone de la victime à la compagne du premier prévenu que la soirée dérape. "C'est un bon à rien, tu n'as rien à faire avec lui", dit la victime, le compagnon voit rouge et veut lui régler son compte. Il faut dire que "les humiliations duraient depuis des mois à l'encontre de mon client", ajoute son avocat pour les éléments de contexte. Le jeune de 21 ans emprunte alors le fusil de son voisin et emmène son ami, le second prévenu, avec lui en voiture. Ce dernier a justement aussi envie de régler ses comptes avec la victime, elle l'a mit à la porte de l'habitation qu'ils partageaient.

Les deux prévenus partent à la recherche de la victime, ils le trouvent et le forcent à monter dans la voiture en le braquant avec le fusil et un poing américain. Ensuite tout va très vite mais finalement la victime parvient à s'échapper. Des coups de feu auraient retenti à l'extérieur selon les prévenus qui s'enfuient.

"On est quasiment dans la fiction", décrit le procureur dans ses réquisitions, c'est plutôt "une cocotte-minute qui a explosé" justifie l'un des avocats de la défense, il demande de "juger les faits tels qu’ils sont et non pas comme ils auraient pu être". Il a visiblement été entendu puisque les prévenus feront 105 et 175 heures de travaux d'intérêt général à effectuer sous 18 mois. Ils ont également l'interdiction de porter une arme pendant cinq ans et interdiction de contact avec la victime pendant trois ans.