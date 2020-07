Deux trentenaires éjectés de leur voiture après une collision sur l'autoroute A8

Deux voitures se sont percutées sur l'autoroute A8 ce dimanche, peu après le péage d'Antibes. Les secours ont transporté deux victimes à l'hôpital de la Fontonne à Antibes. Un homme légèrement blessé et une femme qui souffre de multiples fractures.

C. SARTOR / SDIS06

La circulation sur l'autoroute A8 (dans le sens Cannes -Italie) a été perturbée ce dimanche, suite à une collision entre deux voitures après le péage d'Antibes. Une Jeep, un modèle de collection, roulait sur la voie lente. L'automobiliste qui suivait n'a pas vu le 4x4 cabriolet. Les deux occupants de ce dernier ont été éjectés suite au choc.

23 pompiers d'Antibes et de Biot et une équipe du SMUR ont été mobilisés (avec le soutien des gendarmes et d'agents de Vinci Autoroute). Les deux victimes âgées d'une trentaine d'années ont été transportées à l'hôpital de la Fontonne à Antibes. L'homme en urgence relative, la femme en urgence absolue. Son état serait moins préoccupant ce dimanche soir. Elle souffrirait toutefois de multiples fractures.