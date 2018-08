Bordeaux, France

Les enquêteurs, pour le moment, n'excluent aucune thèse, que ce soit l'accident, l'homicide ou le suicide. Un homme âgé de 21 ans est mort ce dimanche, au CHU de Pellegrin, à Bordeaux (Gironde), après avoir reçu, samedi, une balle dans la tête.

Des vêtements tachés de sang

Samedi soir, c'est aux urgences de la polyclinique de Bordeaux Rive Droite, située à Lormont, que le jeune homme a été déposé par deux personnes. Ces deux hommes, âgés de 24 et 26 ans et originaires de Floirac, n'ont été interpellés que plus tard par des policiers, alors qu'ils se trouvaient dans une voiture. L'un des deux hommes avait du sang sur ses vêtements.

Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête, confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire. Les deux hommes ont affirmé (c'est une des hypothèses sur laquelle travaille les enquêteurs) que le jeune homme s'était lui-même tiré dessus. Leur garde à vue a été prolongée de 24h, ce dimanche soir, et ils pourraient être présentés ce lundi à un magistrat en vue d'une mise en examen.