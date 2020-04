Deux personnes en urgence absolue après un accident à Villeneuve-Loubet

Un homme d'une trentaine d'années et une femme de 70 ans ont été gravement blessés dans un accident de voiture sur la commune de Villeneuve-Loubet ce lundi. Leurs deux véhicules se sont percutés, un scooter est aussi impliqué dans l'accident.

Deux victimes ont été classées en urgence absolue après un accident sur la route du bord de mer, sur la commune de Villeneuve-Loubet lundi 27 avril. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années et d'une femme d'environ 70 ans, leurs deux véhicules se sont percutés. Un scooter est également impliqué dans l'accident.

Une longue opération de secours a été mise en place par les sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer et Antibes, renforcés par le SMUR Antibes et le service santé et de secours médical. La femme de 70 ans a dû être désincarcérée de sa voiture à l'aide de matériel lourd. Elle a été évacuée vers l'hôpital Pasteur 2, à Nice.

Une troisième personne âgée de 50 ans a aussi été impliquée dans l'accident et prise en compte par la gendarmerie.