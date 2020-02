Deux personnes en urgence absolue après un accident dans l'Eure sur la D59

La Madeleine-de-Nonancourt, France

Le choc est survenu à un cédez-le-passage, sur la Départementale 59 à hauteur de la Madeleine-de-Nonancourt (Eure) : deux voitures se sont percutées vers 19h50 ce jeudi 6 février. L'un des deux véhicules est rentré frontalement dans le flanc du second, d'après les secours.

À bord, trois passagers ont été blessées. Un homme de 23 ans et une femme de 21 ans sont gravement touchés, et en urgence absolue. La troisième victime, une femme de 31 ans, est plus légèrement blessée, elle est en urgence relative. Ils ont été transportés à l'hôpital de Dreux (Eure-et-Loir) et au centre hospitalier européen Pompidou à Paris.