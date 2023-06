Deux personnes en urgence absolue après un accident sur l'A64 au sud de Toulouse, le conducteur introuvable

Ce ne sont pas les orages, mais un gros accident qui a mobilisé les pompiers de la Haute-Garonne dans la nuit, ce jeudi 15 juin 2023. Une voiture a percuté un poids lourd par l'arrière, de manière assez violente, sur l'A64, l'autoroute entre Toulouse et Tarbes, au niveau de Saint-Elix-le-Château, un peu avant 1h du matin.

Deux blessés, le conducteur a disparu

Un homme et une femme de 30 ans, passagers de la voiture ont été sortis par les pompiers, pris en charge et transportés en état d'urgence absolue par une ambulance et par un hélicoptère du SAMU à l'hôpital Purpan de Toulouse. Les sapeurs-pompiers ont aussi engagé une équipe cynophile pour retrouver le conducteur, qui n'était pas présent sur les lieux de l'accident. A cette heure, il n'a toujours pas été retrouvé.

L'autoroute A64 a été temporairement coupée dans les deux sens. L'intervention a mobilisé 16 agents, deux ambulances, deux véhicules de désincarcération et un véhicule de spécialiste. Le SAMU et la gendarmerie étaient également présents sur les lieux.