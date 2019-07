Deux personnes gravement blessées après la chute de leur voiture dans un ravin à Saumane

Un homme et une enfant de 10 ans sont gravement blessés après un accident de la route à Saumane ce samedi 6 juillet. Leur voiture est tombée dans un ravin et a fini sa chute dans une rivière.

Saumane, France

Une voiture est tombée dans un ravin et a finit sa chute dans une rivière à Saumane ce samedi 6 juillet. L'accident s'est produit vers 15h. Le conducteur est entre la vie et la mort et un enfant de 10 ans est gravement blessé. Les sapeurs-pompiers sont en train d'intervenir pour tenter de réanimer le conducteur. Un hélicoptère a été dépêché sur place pour transporter les blessés. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues.