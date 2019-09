Deux personnes gravement blessées dans un accident sur la voie Mathis à Nice

Deux personnes sont dans un état préoccupant ce dimanche matin après un accident qui s'est produit à 9h40 au niveau de la sortie Saint-Lambert sur la voie Mathis à Nice. Une voiture et un deux roues se sont percutés. La circulation a repris depuis 10h45 en direction d'Acropolis.

Nice, France

Il est 9h40 ce dimanche matin quand une voiture et un deux roues se percutent sur la voie Mathis, à Nice, au niveau de la sortie Saint-Lambert, dans le sens ouest-est. Le conducteur du deux roues, un homme d'une cinquantaine d'années, et sa passagère âgée d'une vingtaine d'années sont en urgence absolue. Cinq véhicules du SDIS et 12 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour prendre en charge les victimes. Les secours ont quitté les lieux à 10h40 ce dimanche.

La circulation a repris sur la voie Mathis

Conséquence de cet accident de la circulation, dont on ignore pour l'instant les causes, la voie Mathis est restée coupée en direction d'Acropolis pendant plus d'une heure. La circulation a repris dans le sens ouest-est depuis 10h45.