Deux personnes gravement blessées dans une collision entre leur moto et une voiture à Ornacieux-Balbins

Les pompiers sont intervenus sur un accident de la route ce samedi 12 novembre au soir à Ornacieux-Balbins (Isère) près de la Côte-Saint-André. Une moto et une voiture sont entrées en collision aux alentours de 19 heures sur la départementale 518.

Un homme et une femme de 40 ans, à bord de la moto, sont gravement blessés. Ils ont été hospitalisés au CHU de Grenoble. Le conducteur de la voiture, un homme de 29 ans est plus légèrement touché et a été transporté à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu.