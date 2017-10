Deux personnes grièvement blessées au couteau en gare de Corbeil-Essonnes

Un homme a agressé au couteau deux personnes à la gare RER de Corbeil-Essonnes ce dimanche soir. Les deux voyageurs sont grièvement blessés. La police a répliqué par un tir qui a blessé l'assaillant. Les enquêteurs ont écarté toute "connotation terroriste".

Les victimes blessées à la gorge et au thorax

Les deux victimes, agressées vers 23H00, ont été atteintes "à la gorge et au thorax", a déclaré la source policière à l'agence AFP. Elles ont été hospitalisées dans un état "grave" mais leurs vies "ne sont pas en danger", a-t-elle ajouté. L'assaillant a lui été blessé à une jambe par un tir de la police, arrivée sur les lieux alors que l'homme agressait le second voyageur, puis a été interpellé. "Son pronostic vital n'est pas engagé", a précisé la source policière. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb en visite à quelques kilomètres de là

Cette agression est survenue alors que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était en visite, à quelques kilomètres de là, au commissariat de Juvisy-sur-Orge puis à Viry-Châtillon, sur les lieux de l'attaque aux cocktails Molotov de quatre policiers il y a un an.