Deux personnes grièvement blessées dans un accident avec le tram à Bordeaux

Le tram B a été arrêté ce lundi midi entre St Nicolas et Peixotto à Bordeaux. Le tram a percuté une voiture à 12h35 cours de l'Argonne au niveau de la station Bergonié. Deux personnes ont été grièvement blessées et transportées au CHU Pellegrin : deux hommes de 55 et 46 ans. Le conducteur du tram a été légèrement choqué, il n'a pas souhaité être pris en charge. Un homme de 49 ans, légèrement blessé, qui était également dans la voiture, n'a pas nécessité d'évacuation.

ⓘ Publicité