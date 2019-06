Deux personnes grièvement blessées dans un accident près d'Aigrefeuille d'Aunis

Un accident grave a eu lieu ce vendredi matin entre une voiture et une moto à Forges, près d'Aigrefeuille d'Aunis. Les deux personnes sur le deux-roues ont été grièvement blessées.

Forges, France

Une voiture et une moto se sont percutées ce vendredi matin à Forges, près d'Aigrefeuille, dans la plaine d'Aunis, sur la départementale 939. Une collision violente : les conducteur et passager de la moto ont été grièvement touchés. Ils ont été transportés par l'hélicoptère Dragon 17 au CHU de Poitiers. Le conducteur de la voiture, lui, a été plus légèrement blessé.