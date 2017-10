Deux personnes incommodées par des vapeurs d'ammoniac dans une usine Seveso 2 de l'est de la Somme

Une fuite d'ammoniac a été détectée ce matin à l'usine Ajinomoto de Mesnil-Saint-Nicaise dans l'est de la Somme. Le site industriel, classé Seveso 2 fabrique des produits chimiques pour l'alimentation. Deux employés d'un prestataire ont été hospitalisés à Péronne après avoir inhalé des fumées.

Une fuite d'ammoniac a été détectée vers 10h ce matin dans l'usine Ajinomoto à Mesnil-Saint-Nicaise dans l'est de la Somme. Le site industriel où sont produits des composants chimiques pour l'alimentation est particulièrement surveillé, classé Seveso 2 et soumis à une procédure stricte en cas d'incident. Ainsi, après le signalement de cette fuite, deux employés d'une société prestataire ayant inhalé des vapeurs d'ammoniac ont été pris en charge par le service de sécurité d'Ajinomoto.

La fuite est sous contrôle

Ces deux personnes ont ensuite été transportées par les pompiers, pour des contrôles au centre hospitalier de Péronne. Aucune autre personne, au sein de l'usine n'a été touchée. Ajinomoto emploie 220 salariés sur le site de Mesnil-Saint-Nicaise. "La fuite est sous contrôle", indique t-on vers 11H30 à la préfecture de la Somme. Une information confirmée sur France Bleu Picardie par le maire de la commune Jacques Merlier.

Pas de confinement

Selon la procédure, l'élu a par précaution envoyé des messages d'alertes à ses administrés. Il n'y a pas eu de confinement décidé dans les écoles de Mesnil-Saint-Nicaise et aux alentours. "C'est un accident assez rare et celui-ci n'est pas plus alarmant", rassure Jacques Merlier.