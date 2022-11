Deux personnes inculpées en Espagne dans la mort par empoisonnement de l'ours Cachou

L'enquête sur la mort de l’ours Cachou, empoisonné en avril 2020 et retrouvé au fond d'un ravin des Pyrénées espagnoles, dans le val d'Aran est désormais close. Selon la presse espagnole, la juge catalane en charge du dossier a décidé au final de n'inculper que deux des six personnes soupçonnées d'avoir empoisonné l'animal. Il s'agit d'un garde membre de l'équipe du suivi ours au Conseil général d’Aran et d'un ex-élu de cette assemblée.

ⓘ Publicité

Les deux suspects auraient ensemble réussi à localiser l’animal avec les donnés de son GPS. Ils l’auraient ensuite intoxiqué avec de l'éthylène glycol, une substance présente dans l'antigel pour voiture. Le produit avait été mélangé à de la nourriture. Les analyses ont montré que l'ours en était mort une quinzaine de jours plus tard. Ce même antigel avait été retrouvé au domicile du garde. Dans un premier temps, le Conseil général du Val d’Aran avait publiquement émis l'hypothèse que l'ours Cachou était mort après s'être battu avec un autre mâle.

L'enquête avait aussi permis de découvrir l'existence d'un groupe WhatsApp nommé "plateforme anti-ours". Il a compté jusqu'à 145 membres dont le garde de l'environnement et cette figure politique locale aujourd'hui inculpés.