Criquebeuf-sur-Seine, France

Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier, des individus ont pénétré dans le cimetière de Criquebeuf-sur-Seine dans l'Eure. Ils y ont commis des dégradations sur 46 tombes . Des éléments mobiliers du cimetière ont également été détériorés. Une propriété a aussi fait l'objet de dégradations cette nuit là.

Un homme de 27 ans et un ado de 15 ans reconnaissent les faits

18 plaintes ont été déposées par la ville et des victimes. Le système de vidéoprotection du cimetière et la participation de la population à l'enquête ont permis d'interpeller deux personnes. Il s'agit d'un homme de 27 ans et d'un adolescent de 15 ans, tous les deux habitent sur la commune. Ils ont été placés en garde à vue mercredi et ont reconnu les faits.

La gendarmerie de Pont de l'Arche appelle les victimes à venir déposer plainte.