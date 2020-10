Deux personnes interpellées à Grenoble avec un calibre en poche et une forte somme d'argent

Deux hommes de 22 et 23 ans ont été interpellés par la police peu avant 21h30 hier soir place Charles Dullin à Grenoble, quartier Malherbe, lors d'une visite dans les communs d'un immeuble. Une interpellation agitée puisque les policiers ont été pris à partie et ont du faire usage de LBD et de lacrymogènes pour se dégager. Il leur a fallu aussi percuter des poubelles placées en travers de leur route. Sur les deux hommes arrêtés les policiers ont trouvé plus de 1 300 euros en liquide et un pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm avec un chargeur plein. 54 barrettes de résine de cannabis ont par ailleurs été découvertes dans une boite aux lettres sur les lieux de l'interpellation.