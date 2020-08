Une personne interpellée après le vol d'un véhicule de pompiers dans la caserne de Sète

Il est entre 4h et 5h du matin dans la nuit de samedi à dimanche quand des pompiers de la caserne de Sète, boulevard Camille Blanc, signalent la disparition de l'un de leurs véhicules, une petite voiture kangoo qui sert au transport des pompiers sur les interventions.

Quelques minutes plus tard, le véhicule est retrouvé accidenté un kilomètre et demi plus loin vers le rond-point de l'Europe par les policiers de Sète. Une personne a été interpellée, elle est soupçonnée d'avoir commis ce vol.