Deux personnes interpellées dans une affaire d'enlèvement à Cures

On en sait désormais plus sur la prise d'otage qui a eu lieu à Cures jeudi dernier. Cette commune de 500 habitants située près de Conlie, au nord-ouest du Mans a vu débarquer ce jour là les gendarmes du GIGN, armes au poing, parce qu'un retraité du village venait d'être kidnappé. Cet homme, qui a été retrouvé sain et sauf le lendemain, se trouve être le père d'un influenceur qui a fait fortune et qui le montre de manière ostentatoire sur les réseaux sociaux. Le parquet du Mans a précisé mercredi soir les circonstances de l'affaire et annonce que deux personnes ont été interpellées et placées en détention provisoire dans cette affaire. Les kidnappeurs présumés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Un riche influenceur visé

C'est le matin, à Cures, jeudi 24 août, racontent dans un communiqué les magistrats en charge de l'enquête. Un prétendu livreur Amazon sonne à la porte d'un retraité de cette commune sarthoise, "la victime est aussitôt emmenée de force dans une voiture par plusieurs personnes". Ce monsieur, c'est le père d'un riche influenceur, identifié par plusieurs médias comme étant Kilian Desnos , dit Teufeur sur les réseaux sociaux et les chaînes Twitch et Youtube. Le jeune homme de trente ans a fait fortune dans les jeux d'argent en ligne sur Twitch et Youtube et en fait très ouvertement l'étalage. Il reçoit une vidéo de son papa "attaché, la bouche scotchée, une arme automatique braquée sur la tête" précise encore le parquet du Mans, qui conclut "en dépit des recommandations faites par les enquêteurs, le fils verse la rançon demandée".

La victime retrouvée saine et sauve

La victime est retrouvée saine et sauve le lendemain par des automobilistes. Le faux livreur est identifié, puis un second individu au lourd passé judiciaire. Au terme de leur garde à vue, les deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte pour extorsion en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, détention arbitraire d'otages, commis en bande organisée. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Sur X (ex-twitter), son fils qui a effacé vidéos et photos sur l'ensemble de ses canaux de communication, déclare regretter avoir tant exposer son niveau de vie : "Certes, flex [se la péter, en argot] sur internet n'était pas une bonne idée et j'en prend conscience. Je me sens fautif, même si je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas responsable, c'est difficile. Ma famille va bien, nous allons prendre une pause avec toute mon équipe pour nous remettre de la situation, je pense que vous comprenez" écrit l'influenceur à ses milliers d'abonnés.