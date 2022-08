Deux personnes jugées vendredi à Quimper pour un rodéo à Pluguffan

Un homme faisait des tours de rond-point à vive allure vendredi 12 août en fin de journée, mettant la vie de passants en danger. Il a été interpellé et placé en détention.

Les faits remontent au vendredi 12 août. Un homme au volant d’une puissante berline de sport allemande fait des tours d’un rond-point de Pluguffan en périphérie de Quimper, non loin d’un supermarché. Il roule à vive allure, fait crisser et fumer ses pneus, bloquant au passage la circulation, mettant aussi en danger la vie des passants, dont une femme avec poussette, le supermarché étant encore ouvert à cette heure-là.

Sauf qu’une patrouille de gendarmerie observe la scène et parvient à identifier le conducteur – qui habite la commune - et la voiture. L’enquête montre d’ailleurs que ce ne sont pas ses seules infractions. Lundi matin, il est donc interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 27 ans, il n’a pas le permis de conduire.

Placé en détention en attendant son procès

Les gendarmes ont également interpellé le propriétaire de la voiture. Les deux hommes devaient être jugés ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Quimper. L’audience a été repoussée à vendredi pour qu’ils puissent préparer leur défense. En attendant, le conducteur de la voiture a été placé en détention, le propriétaire, lui, comparaitra libre. Le véhicule a été saisi.

Par ailleurs, les gendarmes ont également interpellé le 15 août, dans le cadre de la lutte contre les rodéos érigée en priorité par le gouvernement, le conducteur d’une moto à Plourin-lès-Morlaix. Âgé de 18 ans, il faisait un rodéo accompagné d’un quad. La moto était volée. Il sera jugé le 21 novembre prochain devant le tribunal de Brest.

En tout, la semaine dernière, les forces de l'ordre ont mené 23 opérations de lutte contre les rodéos urbains dans le Finistère au cours desquelles 252 personnes ont été contrôlées. 58 personnes ont été verbalisées, 4 interpellées et deux véhicules ont été saisis.