Deux parapentistes meurent presque au même endroit à quelques heures d'intervalle à Talloires

Deux parapentistes sont décédés ce jeudi après-midi 27 juillet après un accident sur la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie), juste au-dessus du chalet de l'Aulp et en dessous de La Tournette. Le premier s'est produit vers 14h, un homme d'une cinquantaine d'années. Le second deux heures plus tard vers 16h, un autre homme d'une soixantaine d'années. L'un était Haut-Savoyard, le second était originaire de Côte-d'Or. Tous les deux étaient des pilotes expérimentés. Ils volaient seuls, peut-être avec leur propre matériel.

ⓘ Publicité

Des témoins les ont vu chuter

Ces deux accidents n'ont apparemment aucun lien. Ils ne se sont pas produits au même moment, mais à seulement quelques mètres d'écart. Les deux parapentes auraient décroché. Dans un cas comme dans l'autre, des témoins les ont vus tomber, ce sont eux qui ont appelé les secours, intervenus très rapidement, mais il était déjà trop tard.

Le parquet a ouvert deux enquêtes. Les conditions de vol devront être étudiées, pour savoir si le vent par exemple a pu être à l'origine des accidents.