Mont-de-Marsan, France

Un homme et une femme ont été mis en examen, dimanche 15 avril, pour l'enlèvement et la séquestration d'un membre de leur famille, à Saint-Pierre-du-Mont, près de Mont-de-Marsan (Landes). Ils ont en effet retenu une femme d'une trentaine d'années, pendant plusieurs jours, à cause d'un différend familial. Ils ont tous les deux été interpellés vendredi grâce à l'intervention d'un ami de la famille, qui a constaté les faits en leur rendant visite. A l'issue de leur garde à vue et après avoir été présentés à un juge d'instruction, le jeune homme a été placé en détention provisoire et la femme est libre sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire est ouverte pour déterminer le contexte des faits et les responsabilités de chacun dans l'enlèvement et la séquestration.

La mère et le frère de la victime l'ont séquestrée

Tout est parti de la nouvelle relation amoureuse de la victime. Cette femme d'une trentaine d'années, originaire de la communauté des gens du voyage, est mariée et mère de jeunes enfants. Elle a décidé il y a peu de temps de tout plaquer pour suivre son nouveau compagnon, âgé d'une vingtaine d'années. Cette décision n'a pas plu à sa famille : sa mère et son frère ont décidé d'intervenir. Ils lui ont confisqué son téléphone et l'ont enfermée chez eux, sans lui faire subir de violences.