Deux personnes piégées par la marée au pied d'une falaise en Normandie

Longues-sur-Mer, France

Ce lundi 10 décembre 2018 à 17h56, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a été prévenue par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Jobourg que deux personnes étaient isolées par la marée au pied des falaises de Longues-sur-Mer près de Port-en-Bessin (Calvados) . Le CROSS avait été alerté par les pompiers qui étaient en communication avec les deux personnes isolées.

Un hélicoptère et deux canots de sauvetage

Immédiatement, le CROSS Jobourg engage l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale stationné à l'aéroport de Maupertus (Manche) ainsi que deux embarcations des pompiers de Courseulles-sur-Mer (14) et de Bayeux (14). Un sauveteur pompier rejoint rapidement les personnes isolées et les sécurise. Vers 19h00, les personnes isolées par la marée et le sauveteur pompier sont hélitreuillés et ramenées en haut de la falaise. Elles sont immédiatement prises en charge par l'équipe de pompiers présente sur place.

Les consignes de la préfecture maritime

La préfecture maritime tient à rappeler que pour profiter de la mer en toute sécurité, les usagers doivent respecter quelques consignes simples: