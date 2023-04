Deux personnes retrouvées mortes à Bois-Guillaume après un incendie, la police judiciaire saisie

Les pompiers ont été appelés ce samedi 1er avril au matin, autour de 11h30, pour un feu au deuxième et dernier étage d'une résidence de la rue Konrad-Adenauer, à Bois-Guillaume, près de Rouen. A l'intérieur de l'appartement, les pompiers ont retrouvés deux victimes, décédées : une femme d'une quarantaine d'années et un homme, indique le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

ⓘ Publicité

Une information que confirme le maire de la commune, Théo Pérez, qui indique que la police judiciaire est saisie d'une enquête. La mairie évoque "un faisceau d'indices" laissant penser à une piste criminelle, ce qui explique la saisie de la police judiciaire.

Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, confirme l'ouverture d'une enquête, sans plus de précision.

Les victimes ne sont, à cette heure, pas encore identifiées, mais l'appartement appartient à la femme décédée. Depuis ce midi, les enquêteurs sont présents à l'intérieur de l'habitation. Un médecin légiste est arrivé sur place autour de 16h.

Le feu a été éteint par 25 pompiers, et ne s'est pas propagé aux autres habitations. La résidence a tout de même été évacuée, la vingtaine d'habitants étant accueillis dans un hôtel situé à proximité.