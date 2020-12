Deux personnes sauvées des eaux sur une route complètement inondée dans le sud-manche

C'est ce mardi main vers 7H15 que les pompiers du sud du département sont intervenus à Aucey-la-Plaine au lieu dit La Cocherais dans le canton de Pontorson, une commune limitrophe de la Bretagne à l'extrême sud-ouest de la Manche et de l'Avranchin.

15 sapeurs-pompiers de 3 centres de secours ont alors porter assistance à 2 personnes piégées dans leur véhicule par la montée des eaux sur cette route des marais. Un homme de 76 ans et une femme de 71 ans. De nombreux moyens ont été engagés comme 2 ambulances, un véhicule assistance pour éclairage, un infirmier, un chef de groupe et 3 sauveteurs aquatiques. Les occupants de la voiture ont été dégagés et pris en charge par l'infirmier et les pompiers.

Les victimes en hypothermie ont été transportées sur le Centre Hospitalier d'Avranches.