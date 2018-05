Le Mont-Saint-Michel, France

Les deux promeneurs ont été ramenés à temps sur la terre ferme, samedi après-midi, après une belle frayeur dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Tout a commencé vers 16 heures quand les pompiers aperçoivent depuis leur vigie du Mont deux personnes qui se dirigent vers le rocher de Tombelaine, situé à trois kilomètres du site touristique.

Les autorités sont alertées et un hélicoptère de la sécurité civile envoyé sur place. Les deux promeneurs arrivent au sommet du rocher. Inconscients de la gravité de la situation, ils pensent alors avoir suffisamment de temps pour retourner par eux-mêmes au Mont-Saint-Michel.

Impossible, tente de leur expliquer un sauveteur, descendu de l'hélicoptère. La marée monte beaucoup trop vite. Les promeneurs ont finalement été hélitreuillés et ramenés sur la terre ferme, en parfaite santé.

La préfecture maritime rappelle de toujours s'informer des horaires et coefficients de marée avant de se balader. Il est conseillé de partir en promenade au plus tard 1 heure et demi avant que le niveau de l'eau soit au plus bas.