Deux personnes toujours en garde à vue après l'accident mortel à Landéda dans le Finistère

Un jeune piéton de 17 ans a été mortellement fauché par une voiture à Landéda, dans le Nord Finistère, dans la nuit de samedi à dimanche. Son corps a été retrouvé sur un parking du port de l'Aber Wrac'h. La garde à vue du jeune conducteur et du propriétaire de la voiture est prolongée jusqu'à mardi.

Landéda, France

Le jeune homme de 17 ans se trouvait sur un parking du port de l'Aber Wrac'h à Landéda, dans le Nord-Finistère, quand il a été fauché mortellement par une voiture. Il était alors entre trois et cinq heures du matin. Le jeune conducteur et le propriétaire du véhicule ne sont pas restés sur place. Le corps a été découvert à cinq heures et demi.

Les circonstances restent floues

L'accident a eu lieu en face d'un bar et près d'une boite de nuit, qui a de la vidéo surveillance, ce qui est utile pour l'enquête. Une soirée entre jeunes était aussi organisée samedi soir, semble-t-il, dans un autre lieu à proximité. Les deux personnes qui sont en garde à vue étaient alcoolisées.

Une vingtaine de gendarmes mobilisée

Une vingtaine de gendarmes est mobilisée sur cette enquête. Le jeune conducteur et le propriétaire du véhicule ont été rapidement retrouvés et interpellés dimanche matin. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures supplémentaires. Plus de 10 personnes ont été auditionnées, notamment des copains du mineur décédé.

D'autres auditions sont prévues dans la journée de lundi. L'autopsie du corps doit être réalisée lundi ou mardi. Le jeune conducteur et le propriétaire de la voiture resteront en garde à vue jusqu'à mardi matin. A moins qu'ils ne soient présentés à un juge d'ici là.