Bas-Rhin : deux personnes tuées dans un accident de la route à Dauendorf

Deux personnes sont décédées dans un accident de la route ce mardi matin dans le Bas-Rhin. Trois véhicules sont impliqués. La route entre Niedermodern et Haguenau (Bas-Rhin) est bloquée.

Un grave accident s'est produit vers 9h30 mardi 15 novembre sur la D919 entre Niedermodern et Dauendorf, au niveau du lieu-dit Neubourg. Deux voitures et un poids-lourds sont impliqués. Deux personnes sont décédées, les conducteurs des deux voitures, des hommes âgés de 66 et 69 ans.Le conducteur du camion, choqué, a été transporté au centre hospitalier de Haguenau.

La départementale 919 est complètement coupée à la circulation. Des déviations sont mises en place via la D72 et la D227.