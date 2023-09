Deux personnes tuées par balles quartier des Chutes-Lavie à Marseille

Deux personnes ont été tuées par balles ce jeudi soir, au niveau du 39 avenue des Chutes-Lavie, dans le 4e arrondissement de Marseille, confirme la préfecture de police après la diffusion d'une information de BFM Marseille .

Les faits sont survenus vers 19h40 dans ce quartier plutôt tranquille de la ville, près d'un tabac et d'une pharmacie. Une troisième personne a été blessée dans l'assaut. Le ou les auteurs des coups de feu sont en fuite. Un véhicule incendié a été retrouvé au parc Corot (13e arrondissement) un peu plus tard dans la soirée sans qu'on puisse être certain à ce stade qu'il s'agit de celui du ou des auteurs. Une arme était à l'intérieur, selon des sources policières.

La police judiciaire est saisie de l'enquête.

Ce jeudi soir après la fusillade, des dizaines de personnes sont sur place dans ce quartier des Chutes-Lavie, sous le choc. Certains en pleurs, non loin des deux corps cachés des regards par des bâches blanches.