Le Touquet, Le Touquet-Paris-Plage, France

C'est la deuxième fois en moins de quatre mois qu'un phoque veau marin est retrouvé mort, abattu, sur la côte d'Opale. Le 10 janvier, un animal avait été retrouvé mort sur la plage des Salines aux Hemmes, à Oye-Plage. Cette fois, ce sont deux animaux qui ont été découverts sur un banc de sable situé au large du Belvédère, au Touquet. Les deux phoques étaient distants d'une dizaine de mètre comme on peut le voir sur cette photo publiée sur la page Facebook du GDEAM :

Huit plombs dans le corps

Ce sont deux membres du GDEAM, le groupement de défense de l'environnement de Montreuil, qui ont repéré les animaux, dimanche 29 avril. Les corps ont ensuite été envoyés pour une autopsie à l'université de Liège (Belgique) où un professeur de médecine vétérinaire a examiné les animaux. Mariette Vanbrugghe, la présidente de l'association donne les premiers éléments :

L'un des deux phoques a été atteint par huit plombs de fort calibre. On a cherché à l'abattre délibérément, il a été tabassé

Mariette Vanbrugghe, la présidente du GDEAM Copier

Des hématomes ont également été retrouvés sur le corps du premier animal avec des "blessures sanguinolentes" selon Mariette Vanbrugghe. Pour le second, il s'agit d'une mort par noyade. Il aurait pu se retrouver coincé dans un filet de pêche. La présidente du GDEAM ne comprend pas les raisons qui ont pu poussé un ou plusieurs individus à s'attaquer à cette espèce protégée :

Il n'y a pas de raison économique qui pourrait justifier un tel comportement, surtout que c'est une population limitée

Une vingtaine de phoques veaux marins nagent régulièrement en baie de Canche. Ils sont apparus dans ce secteur en 2015, au gré de migrations vers ou depuis la Baie de Somme et le sud des côtes anglaises. L'un des deux phoques morts avait été recueilli par Picardie Nature, soigné, "bagué" avant d'être relâché. Il n'était âgé que de 4 ans. Son destin est résumé ainsi par Mariette Vanbrugghe : "Il aura connu tous les aspects de la nature humaine : la bienveillance quand on l'a soigné et l'absurdité dans la façon dont il est mort".