Deux piétonnes gravement blessées après avoir été percutées par des voitures à Nantes et Saint-Herblain

Deux piétonnes ont été gravement blessées après avoir été percutées par des voitures à Saint-Herblain et à Nantes ce mercredi et ce jeudi. À chaque fois les accidents ont eu lieu à des passages piétons.

Traumatismes crâniens

Le premier accident a eu lieu en milieu d'après-midi ce mercredi, juste à côté de la mairie de Saint-Herblain. Une femme de 74 ans qui traversait à un passage piéton a été percutée par une voiture dont la conductrice ne s'est pas arrêtée. Elle a été projetée à plus de sept mètres selon la police. Elle souffre d'un traumatisme crânien et de fractures au bras et à la cheville. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants de la conductrice de 39 ans sont négatifs.

Tests alcool et stupéfiants négatifs

Ce jeudi matin, c'est à Nantes, mail Pablo-Picasso, près de la gare, qu'une femme de 43 a, elle aussi, été percutée par une voiture a un passage piéton. Elle a perdu connaissance. Elle aussi souffre d'un traumatisme crânien. La conductrice de 26 ans, choquée, a du demander à des proches de l'accompagner au commissariat. Ses tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs.