Le deux jeunes âgés de 19 et 21 ans ont forcé des distributeurs durant toute l'année 2019, en Béarn, en Bigorre et dans le Gers. Le préjudice s'élève à 12000€ selon les gendarmes.

Deux pilleurs de distributeurs de pains et de jetons de lavage arrêtés par les gendarmes des Hautes-Pyrénées

Morlanne, France

Deux jeunes de la région tarbaises ont été interpellés il y a une dizaine de jours par les gendarmes des Hautes Pyrénées. Pendant toute l'année 2019, ils ont fracturé des monnayeurs dans des petites communes du Béarn, de la Bigorre et du Gers. Ils ont 19 et 21 ans.

Pain et station de lavage

Ils ont ciblé des distributeurs de pains ou de jetons de lavage de voiture. Le préjudice est important puisqu'il s’élève à 12 000 euros. Mais il y a plus de dégâts sur les machines que de réel butin, puisque ce dernier avoisine les 2 000 euros. A chaque fois le même mode opératoire, sans finesse : fracturer la porte de ces distributeurs de pains ou de jetons de lavage et emporter les monnayeur. Ces deux jeunes sont très connus par la justice malgré leur jeune âge. Ils ont reconnus les faits devant les enquêteurs.

Morlanne, Biron, Osmets, Trie-sur-Baïse et Villecomtal-sur-Arros

Ces jeunes étaient très mobiles puisqu'ils ont sévit en Béarn sur une station de lavage à Morlanne et à Biron un distributeur de pains. Un autre distributeur de pains à Trie sur Baïse dans les Hautes Pyrénées, et toujours dans le 65 à Osmets deux fois dans une station de lavage. Et enfin encore une station de lavage a Villecomptal sur Arros dans le Gers.

Les deux jeunes seront jugés par le tribunal correctionnel de Tarbes en avril prochain.