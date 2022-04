Ardèche : un équipage savoyard perd la vie sur le 26e rallye du Bassin Annonéen

Nathanaël Degrange et Benoît Surot, pilote et co-pilote savoyards sont morts ce samedi 23 avril après une sortie de route sur le 26e rallye du Bassin Annonéen à hauteur de Vernosc-lès-Annonay. Leur véhicule a été retrouvé 40 mètres en contrebas de la route.

Vers 19h00 ce samedi 23 avril, l'équipage composé de Nathanaël Degrange et Benoît Surot âgés d'une quarantaine d'années et originaire du massif des Bauges en Savoie a perdu la vie dans un tragique accident sur le 26e rallye du bassin annonéen organisé par l'ASA Haut-Vivarais. Selon des témoins présents sur place, les deux concurrents ont manqué un virage pour se retrouver une quarantaine de mètres en contrebas de la route dans la rivière la Cance. Le véhicule, une Renault cliot 3 RS a pris feu. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés dont des sauveteurs en eaux vives ainsi que les gendarmes de la compagnie de Tournon-sur-Rhône. L'accident s'est produit dans la spéciale n°8. Sur décision de la Direction la course a été arrêtée à 18h57.

Et depuis de nombreux hommages sont rendus aux deux victimes sur les réseaux sociaux.