Pendant les vacances de Pâques, la tyrolienne du parc Alba a été tronçonnée et une des rampes du skate-park incendiée, s'y ajoutent des feux de poubelles à Saint-Nicolas-de-Port. La mairie a porté plainte.

Deux plaintes déposées à Saint-Nicolas-de-Port après le saccage d'une tyrolienne et du skate-park

Quand on profite du parc Alba et ses oiseaux qui chantent, on n'imagine mal quelqu'un s'attaquer à la tyrolienne de l'air de jeu à coup de tronçonneuse. C'est pourtant ce qu'il s'est passé au début des vacances de Pâques à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle).

10.000 euros pour remplacer la tyrolienne

En l'espace de quinze jours, les incivilités se sont multipliées dans cette petite ville de 8.000 habitants. Après huit feux de poubelles, la dernière en date : l'incendie d'une des rampes du skate-park.

Le ou les vandales ont attaqué les montants de la tyrolienne à coup de tronçonneuse. © Radio France - Louise Thomann

Une enquête est évidemment lancée, confiée au commissariat de Dombasle-sur-Meurthe. Les images de vidéo-surveillance ont été transmises par la mairie.

L'une des rampes du skate-park a totalement brûlé. © Radio France - Louise Thomann

Le skate-park devait déjà être prochainement remplacé, mais installer une nouvelle tyrolienne va coûter 10.000 euros à la mairie.