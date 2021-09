Deux plaintes déposées après la dégradation de la statue de l’esclave Modeste Testas à Bordeaux

La mairie de Bordeaux et l'association Mémoires et Partages ont porté plainte ce lundi 13 septembre après la dégradation de la statue de Modeste Testas, symbole du passé esclavagiste de la ville. Elle a été recouverte de peinture blanche. La municipalité dénonce un acte "vraisemblablement raciste".

La statue de Modeste Testas, sculpture érigée sur le quai Louis-XVIII à Bordeaux en mémoire du passé négrier de la ville, a été vandalisée, recouverte d'une couche de peinture blanche ou de chaux. La dégradation a été constatée ce lundi 13 septembre. Elle avait été inaugurée en mai 2019, à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de son abolition.

La mairie a porté plainte contre X, et par le conseiller municipal en charge du patrimoine et de la mémoire, Stéphane Gomot, dénonce un "acte volontaire et vraisemblablement raciste et malveillant". "Si c'est avéré, il s'agit d'une atteinte à la mémoire des personnes déportées pendant la traite négrière, mais aussi une atteinte aux femmes et à l'art", détaille l'élu.

La statue nettoyée à la mi-journée

L'association Mémoires et Partages, qui se bat pour la mémoire de l'esclavage, a aussi déposé plainte. Son président (également élu régional) Karfa Diallo dénonce auprès de l'AFP un acte "clairement politique". La statue a été nettoyée en milieu de journée.

Modeste Testas était une jeune Éthiopienne, capturée, vendue et achetée par deux frères bordelais au 18ème siècle, Pierre et François Testas.