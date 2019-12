Deux plaintes déposées contre X après les coupures d'électricité volontaires pendant la grève à Nice

La Ville de Nice et la fédération du commerce niçois et artisans ont déposé deux plaintes contre X suite aux coupures d'électricité. Le centre commercial Nice-Étoile, la gare Thiers, et une partie du vieux Nice ont été privés de courant entre trente minutes et une heure.