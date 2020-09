Deux plaintes déposées contre des surveillants du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin

Les deux plaintes ont été déposées au parquet de Rennes ce vendredi 04 septembre. Les deux détenus et leurs avocates dénoncent des violences commises par des surveillants de prison du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Les faits auraient eu lieu en juin et en aout dernier au sein des quartiers disciplinaires ou d'isolement où les détenus ont été transférés. "Ce sont des détenus âgés de 28 et 33 ans, condamnés à de lourdes peines pour des faits criminels. Ils connaissent le milieu carcéral, et c'est à leur arrivée à Rennes-Vezin qu'ils ont subi des violences. Ils n'avaient jamais connu de pareils agissement ailleurs" dénonce Maître Amina Saadaoui. Dans une lettre adressée à son avocate, l'un deux écrit "Je ne me sens plus en sécurité depuis que je me suis fait taper dessus. J'en fais des cauchemars la nuit et je n'arrive plus à dormir par peur qu'ils reviennent dans ma cellule pour me rouer de coups"

Traces d'étranglement, ecchymoses sur le torse, blessure à l'épaule

Avec des certificats médicaux à l'appui, mais aussi des témoignages d'autres détenus qui ont entendu des scènes de violence, les deux avocates expliquent que les deux hommes font preuve de courage "ils risquent des représailles. Ils sont dans un huis-clos avec les surveillants, surtout en quartier à l'isolement". Les faits auraient eu lieu en juin et en aout. Lors d'une fouille à nu, l'un des deux détenus aurait été blessé à l'épaule car il contestait le fait qu'on lui impose une flexion. Le second dénonce des coups et une tentative d'étranglement en quartier d'isolement. Deux plaintes similaires ont été déposées l'an dernier, elles sont à l'instruction. Le contrôleur général des prisons s'est également inquiété l'an dernier des violences au sein de l'établissement pénitentiaire.