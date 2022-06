Deux plaintes déposées en Béarn contre la clinique Korian L'Ossau à Gan

Deux plaintes déposées contre un établissement Korian en Béarn. C'est ce qu'annonce l'avocate Me Sarah Saldmann qui indique avoir envoyé trente plaintes dans plusieurs régions : Marseille, Nantes, Paris ou encore Pau. Ce sont des plaintes contre X issues de 18 familles de résidents. Me Saldmann, l'avocate qui mène l'action collective en justice, a expliqué qu'il s'agissait de la clinique L'Ossau. Quand on regarde les établissements du groupe Korian qui portent ce nom, il n'y en a qu'une, elle est à Gan.

Des plaintes dans toute la France dont en Béarn

L'établissement visé par ces deux plaintes est localisé près de la fromagerie des chaumes. D'après l'avocate Sarah Saldmann, il s'agit de deux plaintes au sein d'une même famille, suite au décès d'un proche, en l'occurrence la maman. Ce sont des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et pour des blessures involontaires. "Il y a 30 plaintes qui ont été déposées pour des faits globalement de maltraitance, détaille Me Sarah Saldmann. [...] Ce que veulent ces personnes, c'est que justice soit faite mais surtout que la situation ne se reproduise pas dans les décennies à venir et qu'il y ait une prise de conscience globale. [...] Que ces établissements ne soient plus des mouroirs et que les personnes âgées puissent vivre dignement. Il n'y a pas que les grandes villes qui sont concernées, le territoire du Béarn est concerné."

Me Sarah Saldmann Copier

Cet établissement Korian n'est pas un Ehpad. C'est un centre de convalescence pour des patients qui sortent de l'hôpital, par exemple, et qui passent par la clinique avant de retourner chez eux en étant plus autonomes. Le groupe Korian, que nous avons contacté, assure avoir tout appris dans la presse, ne pas avoir été informé en amont de ces plaintes et n'être au courant de rien. Selon nos informations, le Parquet de Pau devrait recevoir les plaintes prochainement puisqu'elles ont été envoyées ce mercredi en recommandé.